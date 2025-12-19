L’Intelligenza Artificiale mette a rischio il pensiero critico degli studenti ma anche degli scienziati L’Allarme
L’adozione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale nel mondo accademico e scientifico solleva preoccupazioni riguardo al rischio di indebolire il pensiero critico, fondamentale per l’innovazione e la crescita. Mentre le potenzialità sono immense, è importante riflettere sugli effetti a lungo termine e trovare un equilibrio tra tecnologia e capacità analitiche umane.
L'adozione crescente dell'intelligenza artificiale nella produzione scientifica sta suscitando interrogativi profondi. A sollevarli è Roberto Trotta, fisico teorico alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che ha affidato le sue riflessioni a Nature Astronomy. Secondo Trotta, l'uso dell'IA sta cominciando a incidere sulle fondamenta stesse della pratica scientifica, mettendo in discussione i processi di apprendimento, la qualità del pensiero critico e il ruolo delle competenze umane.
