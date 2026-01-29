Non usate Clawdbot | l’allarme degli esperti sull’ultimo chatbot di intelligenza artificiale | il boom e il rischio per la privacy

Gli esperti mettono in guardia contro Clawdbot, l'ultimo chatbot di intelligenza artificiale che sta girando molto sui social. In diversi avvertiscono: non usatelo, perché potrebbe mettere a rischio la privacy degli utenti. La popolarità cresce, ma anche i rischi, e molti chiedono di fare attenzione prima di affidarsi troppo a questo nuovo strumento.

«Non usate Clawdbot ». È questo l’avvertimento lanciato da diversi esperti di intelligenza artificiale contro il chatbot diventato sempre più popolare negli ultimi giorni. L’ultima a invitare gli utenti a non usare Clawdbot è Heather Adkins, vicepresidente di sicurezza di Google Clouds, che su X rilancia un post in cui si legge: «Clawdbot è un malware che ruba informazioni mascherato da assistente personale AI. Come si può fidare di una cosa del genere, con accesso completo al sistema?». Un chatbot «agentico». Il motivo è che il software su cui si basa Clawdbot – noto in precedenza come Moltbot – è di tipo “agentico”, nel senso che permette di eseguire molte operazioni in autonomia, senza intervento umano.🔗 Leggi su Open.online

L’adozione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale nel mondo accademico e scientifico solleva preoccupazioni riguardo al rischio di indebolire il pensiero critico, fondamentale per l’innovazione e la crescita.

