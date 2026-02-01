Icardi Juve sondaggio dei bianconeri per l’argentino del Galatasaray | le ultimissime sulla trattativa

La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray. La società sta valutando se fare un’offerta concreta, mentre il giocatore resta alla ricerca di una soluzione che possa rilanciarlo. Nei prossimi giorni si capirà se ci saranno sviluppi concreti sulla trattativa.

Icardi Juve, i bianconeri hanno fatto un sondaggio per il giocatore del Galatasaray. Una trattativa non semplice da chiudere per diversi motivi. Il mercato invernale della Juventus, storicamente teatro di colpi di scena dell’ultimo minuto, si accende improvvisamente con un nome che da anni orbita intorno all’universo bianconero. In queste ore frenetiche, mentre la dirigenza cerca un rinforzo di peso per l’attacco di Luciano Spalletti, è emersa un’indiscrezione: un clamoroso sondaggio per Icardi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray dove ha ritrovato numeri da capocannoniere e una condizione fisica invidiabile, rappresenta il profilo di esperienza e cinismo che mancherebbe alla rosa attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

