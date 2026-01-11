La Juventus si interessa a Malen, attaccante dell’Aston Villa, valutando un possibile trasferimento. Secondo le ultime notizie, il club bianconero ha proposto il giocatore a Comolli, aprendo una trattativa. Potrebbe esserci una sfida anche con la Roma per assicurarsi il talento olandese. Ecco le novità più recenti sulla situazione di mercato e gli sviluppi della trattativa.

Malen Juve, il giocatore è stato proposto a Comolli. Possibile sfida con la Roma per l’olandese. I dettagli della trattativa. Il panorama del calciomercato italiano si accende con un intreccio che vede protagoniste Roma e Torino, con un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie dei desideri: Donyell Malen. Sebbene la Roma sia attualmente in prima fila, l’ombra di un inserimento della Juve resta. Il ds giallorosso, dopo aver incassato il “no” del Manchester United per Zirkzee, ha virato con decisione sull’esterno olandese dell’Aston Villa. La velocità e la duttilità tattica del classe ’99 sono caratteristiche che si sposano perfettamente con le necessità della capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Malen Juve, i bianconeri sfidano un altro club di Serie A per il giocatore dell’Aston Villa. Le ultimissime sulla trattativa

La Roma si è informata sulla situazione di Donyell Malen, olandese che può lasciare l'Aston Villa (7 gol in stagione) ed è stato proposto pure alla Juve. I giallorossi si sono interessati.