Diabete | ecco il Ddl che semplifica il rilascio della patente ai pazienti 

È stato presentato un disegno di legge che semplifica le procedure per il rilascio della patente ai pazienti diabetici. La normativa riguarda le modalità di accesso alle certificazioni necessarie, con l’obiettivo di rendere più agevole il percorso per le persone affette da questa condizione. La proposta si concentra sulla regolamentazione delle verifiche mediche e sui requisiti richiesti per ottenere il rilascio del documento.

La medicina moderna corre più veloce della giurisprudenza: numerose patologie un tempo fortemente limitanti sono oggi sotto controllo grazie alle terapie. Ma ci vorrebbe un ‘tagliando’ normativo per semplificare la vita quotidiana dei pazienti. Questo è anche l’obiettivo del senatore Udc Antonio De Poli, che oggi in Senato ha presentato il disegno di legge per semplificare il rilascio della patente di guida per persone con diabete. “Le norme attuali vanno superate ed aggiornate, perché non tengono conto dei progressi della medicina”, sottolinea De Poli introducendo il disegno di legge che interviene sull’articolo 119 del Codice della Strada, prevedendo modifiche sulle disposizioni che regolano l’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per conseguire o rinnovare la patente di guida in caso di diabete. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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