Codice della strada e terapie | il caso di Mario e di tre milioni di pazienti che ancora rischiano la patente Il flop del Tavolo tecnico

Il nuovo Codice della strada, introdotto dal governo, impone ai pazienti con specifiche terapie di scegliere tra cure e mantenimento della patente. Il caso di Mario rappresenta una realtà condivisa da tre milioni di persone, che si trovano a dover affrontare questa difficile decisione. La creazione di un Tavolo tecnico, previsto per chiarire le modalità di applicazione, si è rivelata un fallimento, lasciando molti incertezza e preoccupazioni.

O la terapia alla cannabis o la patente: è il dilemma imposto ai pazienti dal nuovo Codice della strada voluto da Salvini. Lo sa bene il signor Mario (nome di fantasia) afflitto da sindrome ansiosa, acuita lungo i gironi dell’inferno per riavere il documento. Il 9 dicembre la Commissione medica di Catanzaro gli ha rilasciato l’idoneità alla guida, valida tre mesi. Poi dovrà sottoporsi al test degli stupefacenti e se risulterà positivo al Thc, nessuna certezza di poter tornare al volante. “Per esserne sicuro dovrei cambiare la cura prescritta dal mio medico”, dice Mario a ilfattoquotidiano.it. Il 9 dicembre aveva avvisato i dottori della Commissione: “Io proseguo la terapia quindi tra tre mesi sarò positivo, dopo che succede?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

