Meno passaggi e tempi più rapidi | Carpaneto semplifica il rilascio del pass disabili

Dal 1° gennaio, il Comune di Carpaneto ha introdotto un servizio semplificato per il rilascio del pass disabili. Questa novità mira a rendere più rapido e facile l’ottenimento del documento, migliorando l’accessibilità e i servizi per le persone con disabilità nel territorio. La nuova procedura mira a garantire un processo più efficiente e trasparente per tutti i cittadini interessati.

Un’importante novità per il Comune di Carpaneto e il suo territorio: dal 1° gennaio è stato attivato un nuovo servizio che riguarda il rilascio del pass disabili. D’ora in poi la richiesta può essere presentata e gestita direttamente dal Comune, all’Ufficio anagrafe, senza più la necessità di passaggi esterni: sarà direttamente l’Ufficio a elaborare la domanda e a rilasciare il pass. «Un sistema che ha funzionato correttamente negli anni, ma che comportava tempi e passaggi aggiuntivi – spiega il sindaco Andrea Arfani –. Con la nuova organizzazione si è scelto di rendere il servizio più semplice e diretto, riducendo gli spostamenti e accorciando l’iter per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

