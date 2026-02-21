Di Gregorio retroscena dalla Continassa | qualcuno comincia a dubitare? Cosa filtra

A Torino, Di Gregorio si trova al centro di voci che mettono in discussione il suo ruolo nella rosa. Fonti vicine alla Continassa suggeriscono che alcuni dirigenti inizino a nutrire dubbi sulle sue prestazioni, anche se l’allenatore Spalletti ha confermato la sua fiducia. Nei corridoi del club circolano spifferi di possibili cambiamenti in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare la linea tra i pali. La prossima settimana dovrebbe chiarire le decisioni ufficiali.

Di Gregorio, alla Continassa qualcuno comincia a dubitare? Cosa filtra verso il mercato estivo sul portiere confermato da Spalletti. Mentre la FIGC ha sbarrato le porte a Kalulu, Michele Di Gregorio ha ricevuto una sorta di “grazia tecnica” direttamente da Luciano Spalletti. Non è servito l’intervento di via Allegri per blindare il portiere bianconero, finito nel mirino delle critiche più aspre dopo le recenti amnesie; è bastata la sintesi del tecnico nella conferenza di vigilia: « Le responsabilità sono da dividere tra tutti in parti uguali, Di Gregorio non ne ha di più e si continua con lui ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Di Gregorio rischia la titolarità dopo il gol preso da Isaksen? Cosa filtra dalla ContinassaDi Gregorio potrebbe perdere il posto da titolare dopo il gol subito da Isaksen.

Juve Como: David sarà convocato? Cosa filtra dalla ContinassaDavid non è ancora sicuro di essere convocato per la partita contro il Como, nonostante le voci che circolano dalla Continassa.

