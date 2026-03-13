destinazione bernalda metaponto tra pitagora francis ford coppola e golf club piano strategico del turismo

Dopo il debutto alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano, il Piano Strategico del Turismo di Bernalda e Metaponto diventa il centro dell'attenzione. La città, nota per essere stata teatro di figure storiche e legami con il cinema, si muove ora verso nuove iniziative e sviluppi. Tra progetti e iniziative, il focus rimane sulla promozione delle località e delle attrazioni locali.

Di Nino Sangerardi: Dopo il debutto alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano, il Piano Strategico del Turismo di Bernalda e Metaponto entra nel vivo. “Una sfida– rilevano sindaco e assessori– che unisce l’eredità di Pitagora al fascino cinematografico dei Coppola. Non più solo una località balneare, ma una destinazione esperienziale capace di competere, nel tempo, sui mercati internazionali”. Il Comune ha ufficializzato il conferimento dell’incarico per la redazione del Piano Strategico del Turismo 2026-2027 a Giuseppe Lalinga. Professionista di lungo corso con una solida expertise nel marketing turistico e di destinazione, Lalinga avrà il compito di individuare e coordinare un gruppo di esperti nazionali e locali per disegnare l’identità turistica del prossimo biennio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

