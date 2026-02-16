Addio a Robert Duvall portò Wagner nel Vietnam apocalittico di Francis Ford Coppola
Robert Duvall è morto domenica 15 febbraio 2026 a 95 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua scomparsa avviene nella casa di Middleburg, in Virginia, dove viveva con la moglie Luciana. L’attore ha lasciato un segno indelebile nel cinema grazie a ruoli memorabili, tra cui quello di Tom Hagen in
Il mondo del cinema piange Robert Duvall, scomparso domenica 15 febbraio 2026 all’età di 95 anni. L’attore statunitense si è spento serenamente nella sua casa di Middleburg, in Virginia, circondato dall’affetto della moglie Luciana. Con la sua morte, Hollywood saluta uno dei più grandi interpreti della storia, capace di dare vita a personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Duvall ha vinto l’ Oscar come miglior attore nel 1984 per “Tender Mercies – Un tenero ringraziamento”, dove interpretava un cantante country alcolizzato in cerca di riscatto. Ma questa è solo la punta dell’iceberg di una carriera straordinaria: sette nomination totali agli Academy Awards, quattro Golden Globe vinti, due Emmy, un BAFTA e uno Screen Actors Guild Award. 🔗 Leggi su Cultweb.it
