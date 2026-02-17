Francis Ford Coppola e l’omaggio a Robert Duvall | era un attore grandioso
Lunedì pomeriggio Francis Ford Coppola è intervenuto su Instagram per rendere omaggio al suo collaboratore e amico di lunga data Robert Duvall, scomparso domenica all’età di 95 anni. “Che duro colpo apprendere della perdita di Robert Duvall”, ha scritto Coppola. “Un attore così grande e una parte così essenziale di American Zoetrope fin dal suo esordio: The Rain People, The Conversation, Il Padrino, Il Padrino – Parte II, Apocalypse Now, THX 1138, Assassination Tango “. Leggiamo il cordoglio del regista e quello in cui si stringe l’intera comunità social e cinematografica. Il mondo del cinema si inchina alla morte di Duvall. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
