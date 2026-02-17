Francis Ford Coppola e l’omaggio a Robert Duvall | era un attore grandioso

Lunedì pomeriggio, Francis Ford Coppola ha scritto su Instagram per ricordare Robert Duvall, morto domenica a 95 anni. Coppola ha detto che Duvall era un attore straordinario, ricordando in particolare le scene intense nel film “Il Padrino”. La sua perdita ha scosso il mondo del cinema, dove Duvall ha lasciato un segno indelebile con le sue interpretazioni.

Lunedì pomeriggio Francis Ford Coppola è intervenuto su Instagram per rendere omaggio al suo collaboratore e amico di lunga data Robert Duvall, scomparso domenica all’età di 95 anni. “Che duro colpo apprendere della perdita di Robert Duvall”, ha scritto Coppola. “Un attore così grande e una parte così essenziale di American Zoetrope fin dal suo esordio: The Rain People, The Conversation, Il Padrino, Il Padrino – Parte II, Apocalypse Now, THX 1138, Assassination Tango “. Leggiamo il cordoglio del regista e quello in cui si stringe l’intera comunità social e cinematografica. Il mondo del cinema si inchina alla morte di Duvall. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Robert Duvall, il ricordo di Al Pacino, Robert De Niro e Francis Ford Coppola: "Ci mancherà"Robert Duvall ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un grande attore, causa della perdita di un collega stimato.

Addio a Robert Duvall, portò Wagner nel Vietnam apocalittico di Francis Ford CoppolaRobert Duvall è morto domenica 15 febbraio 2026 a 95 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia.

