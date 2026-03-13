Dentro la mente di Amos al Teatro di Bomporto va in scena SUPER

Sabato 14 marzo 2026 il Teatro Comunale di Bomporto ospiterà *SUPER*, uno spettacolo che porta il pubblico dentro la mente del protagonista, Amos. Nella nostra testa ogni giorno passano più di mille pensieri: alcuni leggeri, altri più insistenti, capaci di accompagnarci per giorni o anni. Attraverso relazioni, emozioni e insicurezze, lo spettacolo esplora proprio questo flusso interiore e il confronto con il nostro "Super-io". Lo spettacolo inizierà alle *21:30*, con *apertura porte alle 20:30*, presso il *Teatro Comunale di Bomporto*. I posti sono *limitati (196)* e per prenotare il proprio posto è necessario effettuare una *prenotazione con offerta libera (minimo 5€ a persona)*. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

