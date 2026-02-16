A Bomporto va in scena la rabbia generazionale al Cinema Teatro Comunale arriva La sparanoia

A Bomporto, il cinema teatro Comunale ospita lo spettacolo “La sparanoia”, che mette in scena la rabbia dei giovani di oggi. La rappresentazione riflette il senso di frustrazione di una generazione che si sente intrappolata tra le mura di casa e sogna di cambiare il mondo. Tra personaggi ambigui e caricature esagerate, il pubblico si trova di fronte a giovani con grandi ambizioni politiche, ma bloccati in una routine quotidiana, come pulire il bagno o sistemare l’elettrodomestico. Uno di loro, un anarchico appassionato di programmi televisivi, cerca di trovare un suo spazio in un mondo che sembra troppo

