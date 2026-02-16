A Bomporto va in scena la rabbia generazionale al Cinema Teatro Comunale arriva La sparanoia
A Bomporto, il cinema teatro Comunale ospita lo spettacolo “La sparanoia”, che mette in scena la rabbia dei giovani di oggi. La rappresentazione riflette il senso di frustrazione di una generazione che si sente intrappolata tra le mura di casa e sogna di cambiare il mondo. Tra personaggi ambigui e caricature esagerate, il pubblico si trova di fronte a giovani con grandi ambizioni politiche, ma bloccati in una routine quotidiana, come pulire il bagno o sistemare l’elettrodomestico. Uno di loro, un anarchico appassionato di programmi televisivi, cerca di trovare un suo spazio in un mondo che sembra troppo
Una generazione di giovani dinamitardi vive a casa e pulisce il bagno. Personaggi dall’ambigua e smisurata ambizione politica mettono in ordine casa, soffocati dall’elettrodomestico: un anarchico con la passione per Rai 1, Bin Laden amante dei bidet e Stalin, in cerca di una piastra per baffi. Su tutto piange una paralisi da tisana pomeridiana. In scena compare una bomba. Una bomba senza connotazioni politiche, indifferente, impietosa e impaziente di essere detonata. Un’acuta, sottile e amara riflessione di un giovane sulla morte della Sinistra e sulla tranquilla remissività della sua generazione ormai imperturbabile ai soprusi sociali e culturali.🔗 Leggi su Modenatoday.it
