Garlasco dopo tanti anni dall’omicidio spunta un testimone

Il delitto di Garlasco continua a rimanere uno dei temi centrali della cronaca giudiziaria italiana. A riaccendere l’attenzione è stato Alessandro De Giuseppe, giornalista de Le Iene, che nel podcast ìOltre la tempesta’ ha ripercorso due ore dense di rivelazioni e riflessioni, lasciando intravedere sviluppi da lui stesso definiti “clamorosi”. Del suo intervento si è occupato anche il giornalista Emanuele Pieroni su Mowmag, con un ampio approfondimento dedicato al caso. Nel corso della conversazione, il giornalista de Le Iene ha annunciato la possibile messa in onda di un servizio rimasto nel cassetto per anni e mai trasmesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Cinzia Pinna, spunta un super testimone su altri complici: «Pulivano la stanza dove Ragnedda l’ha uccisa». Cosa ha visto dopo l’omicidio Leggi anche: Delitto di Garlasco, spunta un super testimone: “La storia dello scontrino non è come è stata raccontata” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe; Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, Alberto Stasi sorridente in aula all'incidente probatorio: «Sono sereno, volevo esserci ma non parlerò». Quando potrebbe...; Garlasco, la pista dei legali di Sempio: “Dietro la morte di Chiara un giro di pedofili”. Garlasco, il 2025 è l'anno della riapertura del caso. Sempio, Stasi e il rischio "errore giudiziario più grande della storia italiana" - Incidente probatorio, Dna, tracce, ultima colazione e i tanti misteri (ancora) irrisolti ... affaritaliani.it

ULTIM’ORA Garlasco, ha confessato: “Stasi mi fece…” | Supertestimone dopo 18 anni racconta i fatti: il cerchio si stringe - Nella puntata del 12 dicembre di Storie Italiane, il caso Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con una testimonianza che ha nuovamente acceso il dibattito. romait.it

Garlasco, una settimana di polemiche e riletture: cosa è tornato a far discutere sul delitto di Chiara Poggi - Il caso di Garlasco torna al centro del dibattito pubblico tra dichiarazioni, riletture mediatiche e vecchi interrogativi: cosa è successo davvero negli ultimi giorni sul delitto di Chiara Poggi ... panorama.it

Garlasco, gli indizi che potrebbero incastrare Andrea Sempio - Vita in diretta 12/12/2025

Garlasco, nel computer di Chiara Poggi c’era un video di Andrea Sempio: “Aperto il giorno dopo il delitto” x.com

OnePodcast. . Caso Garlasco: momento della verità per Andrea Sempio. Dopo l’incidente probatorio a Pavia e il confronto con Alberto Stasi, tutto ruota attorno ai nuovi esiti del DNA. Rinvio a giudizio o archiviazione Il futuro dell’indagine è a un bivio decisivo. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.