Chi è Antonella Delfino Pesce la criminologa che con la sua tesi ha trovato l’assassina di Nada Cella

Antonella Delfino Pesce è una criminologa italiana nota per aver contribuito al caso Nada Cella attraverso la sua tesi di laurea. La sua analisi ha aiutato a individuare l’assassina, Anna Lucia Cecere, condannata a 24 anni di carcere dalla Corte d’assise di Genova. Questo risultato evidenzia l’importanza del lavoro scientifico e approfondito nel campo della criminologia per fare luce su casi complessi e storie di cronaca nera.

Nella giornata di ieri la Corte d’assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di carcere per l’ omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria di 24 anni uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Una sentenza storica che chiude un cold case lungo 29 anni, resa possibile dal lavoro meticoloso di Antonella Delfino Pesce, criminologa barese che ha riaperto le indagini partendo proprio da una tesi di laurea. Nata e cresciuta a Bari, dove tuttora vive e lavora presso l’università Aldo Moro e l’università Bona Sforza, Antonella Delfino Pesce ha un percorso accademico particolare e non lineare: dopo essersi laureata in Medicina Veterinaria, ha proseguito gli studi in Psicologia, dimostrando fin da subito una curiosità intellettuale che la portava a esplorare ambiti diversi del sapere scientifico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

