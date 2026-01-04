Bloccati più giri di spaccio | nei guai altri due giovani trovati con cocaina eroina ed erba

Nelle ultime ore a Licata, i carabinieri hanno intercettato e fermato due giovani coinvolti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina ed erba. Oltre agli arresti, sono state elevate denunce per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'intervento si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno del traffico di sostanze illegali nella zona.

Non soltanto arresti. Ma anche denunce per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A Licata, nelle ultime ore, i carabinieri hanno bloccato più giri di spaccio.Ad essere denunciato - oltre al 33enne trovato con un piccolo market di cocaina, hashish e crack - è stato un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

