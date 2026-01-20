Raggirano una coppia di Grosseto ma vengono fermati nel casertano In due finiscono nei guai

Due uomini campani sono stati fermati nel casertano dopo aver truffato una coppia di anziani di Grosseto. Utilizzando il metodo del “finto familiare in difficoltà”, hanno cercato di ingannare gli anziani, ma sono stati intercettati e arrestati dalla Polizia durante il viaggio di ritorno. L’episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle persone anziane e l’importanza della prevenzione contro le frodi.

Grosseto, 20 gennaio 2026 – Ancora truffe ai danni dei più fragili. Una coppia di anziani di 83 e 79 anni residente a Grosseto è stata raggirata col metodo del 'finto familiare in difficoltà economiche' da due campani, che però, sulla via di ritorno, sono stati intercettati e scoperti dalla Polizia. I due sono finiti uno ai domiciliari mentre l'altro è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due uomini sono stati intercettati dalla Stradale di Caserta nord sull'A1 e fermati all'area di servizio di Teano, nel casertano. Perquisendo la loro auto sono spuntati gioielli, anche in oro, ed orologi di un valore di 15 mila euro, oltre a 790 euro in contanti.

