Degrado nell' area camper | Un luogo orrendo pieno di feci Poi dicono che Marina muore

Una lettrice ha segnalato un grave problema nell’area camper di Marina di Ravenna, descrivendo lo scarico delle acque grigie come lasciato in condizioni indecenti, con presenza di feci e sporcizia ovunque. La persona esprime forte disappunto per lo stato del luogo, definendolo “orrendo”, e critica le condizioni dell’area, sottolineando come questa situazione possa influire sulla percezione generale della località.

Diamo spazio alla seguente segnalazione di una nostra lettrice: "Segnalo con un forte disappunto la situazione dello scarico acque grigie dell'area camper di Marina di Ravenna.. già è stata fatta in un posto a dir poco orrendo..i turisti quando vanno al mare non sono certo felici di stare in una zona industriale lontano da tutto, circa 2 km per la spiaggia e i negozi..con vista sulle fabbriche..poi si presenta con tutte le feci che scorrono per il prato..la situazione era così anche anno scorso a maggio..poi dicono che Marina muore".

