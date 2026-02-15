Boom di turisti nell’area camper | per Pasqua è già sold out

Antonio Cuccolo, gestore dell’area camper di Santarcangelo da novembre, annuncia che tutti i posti sono già prenotati per Pasqua, a causa dell’aumento di visitatori che scelgono questa destinazione. Le prenotazioni sono arrivate in anticipo rispetto agli anni passati, e molte persone arrivano da fuori regione, attirate dalle nuove attrazioni locali. La crescita del numero di turisti sta cambiando il modo di vivere il territorio, che ora si prepara a un afflusso record durante le festività.

Pasqua con il cartello ’tutto esaurito’ già appeso e uno sguardo che va oltre la stagione. Antonio Cuccolo, da novembre gestore dell’area camper di Santarcangelo, racconta così un turismo in piena trasformazione. "Il turismo en plein air a livello internazionale cresce con percentuali a doppia cifra e Santarcangelo si inserisce perfettamente in questo scenario", spiega. I dati confermano il trend: dal 4 novembre ad oggi, si sfiora quota 800 passaggi complessivi. "La media si attesta tra 10 e 12 mezzi al giorno, con picchi fino a 25 presenze giornaliere nei periodi di maggiore afflusso". A Pasqua l’area sarà completamente sold out, così come sta accadendo in questi giorni per san Valentino, segnale di una destagionalizzazione sempre più concreta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boom di turisti nell’area camper: per Pasqua è già sold out La festa in camper : "È boom di turisti anche al camping" Sempre più persone optano per soluzioni alternative per il Capodanno, tra cui il campeggio in camper e roulotte. Boom di iscrizioni per l'Half Marathon 2026, la maratona è già sold out L'Half Marathon di Firenze è già tutto esaurito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Boom di turisti in Abruzzo nel 2025: le presenze superano quota 8,8 milioni; Record storico nel turismo. Quasi due milioni di presenze. Così Assisi traina la regione; Voto a Pescara: Masci si gioca la carta del boom di turisti nel 2025; Il boom di stranieri. Ecco gli americani: Qui trovano qualità. Cortina, boom di turisti per le Olimpiadi: «Ma siamo molto di più»dalla nostra inviata a Cortina CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Il colpo d’occhio su corso Italia è già indicativo, con un flusso costante davanti alle vetrine, ... ilgazzettino.it Workup, oltre 4mila posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia: boom di turismo e animazioneSono oltre 4mila le posizioni aperte nelle province di Bari, Bat e Foggia secondo l’ultimo aggiornamento di Workup, il report ... immediato.net GENOVA, BOOM DI TURISTI NEL PERIODO NATALIZIO Nel periodo natalizio (dal 22 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026) sono 222.300 i turisti che hanno scelto Genova come destinazione per il proprio soggiorno, oltre il 27,6% in più (pari a 61.500 persone) d facebook Olimpiadi invernali 2026, è boom del turismo #olimpiadiinvernali2026 x.com