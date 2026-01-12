Con la nuova gestione oltre 10 camper al giorno nell’area di via della Resistenza

Da quando Zeinta srls di Rimini ha preso in gestione l’area Camper di via della Resistenza, si registra una media di oltre 10 camper al giorno. In due mesi, l’area ha accolto circa 650 veicoli, dimostrando un avvio positivo e una crescita costante dell’attività. La gestione rinnovata mira a offrire un servizio efficiente e affidabile per i camperisti che utilizzano la struttura.

Con quasi 650 camper in due mesi è partita a pieno ritmo l’attività dell’area Camper con la nuova gestione della società Zeinta srls di Rimini. Complici anche la Fiera di San Martino e le festività natalizie, dal 4 novembre al 6 gennaio sono stati infatti 642 i camper che hanno stazionato. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

