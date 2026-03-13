Decoro urbano | multe fino a 500€ per graffiti e petardi

La giunta comunale ha approvato ieri un aggiornamento del regolamento di polizia urbana, introducendo sanzioni più severe per chi imbratta gli spazi pubblici o utilizza petardi. Le nuove regole prevedono multe che possono arrivare fino a 500 euro per graffiti non autorizzati e lanci di petardi. La misura mira a rafforzare il rispetto delle aree condivise in città.

La giunta comunale ha approvato ieri un aggiornamento del regolamento di polizia urbana che inasprisce le norme sul decoro cittadino. Le nuove regole, presentate dall'assessore alla sicurezza Giovanni Zinni e dal comandante della polizia locale Marco Caglioti, mirano a sanzionare il vandalismo grafico, l'uso improprio degli spazi pubblici e la negligenza nella manutenzione degli immobili. Il testo modifica l'atto del 2020 e attende ora l'esame del Consiglio comunale per diventare legge. Le sanzioni amministrative previste variano da 80 a 500 euro viola le disposizioni relative ai graffiti o all'inquinamento acustico da petardi. Il provvedimento introduce anche divieti specifici sull'uso di barbecue nelle aree pubbliche e sulla circolazione di monopattini sotto i portici.

