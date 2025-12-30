Multe fino a 500 euro a chi spara petardi per festeggiare il nuovo anno

Il Comune di Vigonza ha emanato un’ordinanza che proibisce l’uso di fuochi d’artificio e petardi durante le festività, con multe fino a 500 euro. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica, la tranquillità dei cittadini e il benessere degli animali domestici. La normativa si inserisce nell’intento di promuovere una celebrazione del nuovo anno più responsabile e rispettosa dell’ambiente.

Anche quest'anno, a tutela della sicurezza pubblica e della civile convivenza, ma anche del benessere degli amici animali come cani e gatti, il comune di Vigonza ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio e botti. Il provvedimento sarà in vigore da oggi 30 dicembre fino al.

