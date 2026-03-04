De Giovanni | Scivolone di Cazzullo su Sal Da Vinci e i matrimoni della camorra non so quanto lui li frequenti per parlarne con tanta precisione

Maurizio De Giovanni ha commentato a Radio CRC un intervento di Cazzullo riguardante Sal Da Vinci e i matrimoni della camorra, definendolo uno scivolone. De Giovanni ha sottolineato di non sapere quanto Cazzullo conosca personalmente la situazione, mettendo in discussione la precisione delle sue dichiarazioni. La discussione si è concentrata sul modo in cui alcuni giornalisti trattano temi delicati come la camorra.

MAURIZIO DE GIOVANNI A RADIO CRC: «Riferimento di Cazzullo alla camorra evidente scivolone. CI spieghi come faccia a parlare di matrimoni di camorra! Sal Da Vinci grandissimo e popolare artista. Non mi piace, ma rispetto a chi ne ha decretato il successo. Io amo Salerno e tutta la Campania, basta con l’odio tra la nostra città e quella di Salerno.» Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni. «Il riferimento alla camorra di Aldo Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci è un evidente scivolone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

