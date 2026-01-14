Maldini Juve il figlio d’arte resta nel mirino dei bianconeri | il punto della situazione e la concorrenza

Maldini, figlio d’arte e talento dell’Atalanta, rimane in orbita Juventus. La società bianconera continua a monitorare la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato. La concorrenza di altri club è presente, ma la Juventus mantiene interesse nel giovane calciatore, considerandolo un possibile investimento futuro. Di seguito, un aggiornamento sulla situazione e sulle dinamiche di mercato che coinvolgono Maldini e la squadra torinese.

Maldini Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta al giocatore dell’Atalanta. Restano da capire le eventuali mosse della Lazio. Il mercato invernale sta entrando nella sua fase più calda e uno dei nomi che sta infiammando le rotative è quello di Daniel Maldini. Il talento dell’Atalanta, figlio d’arte ma ormai calciatore dalla personalità definita, è al centro di un complesso intreccio di trasferimenti che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Le ultime dinamiche interne al club bergamasco suggeriscono una partenza imminente: con l’arrivo di Giacomo Raspadori gli spazi per lui si restringeranno ancor di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maldini Juve, il figlio d’arte resta nel mirino dei bianconeri: il punto della situazione e la concorrenza Leggi anche: Maldini Juve, i bianconeri restano una possibilità per il figlio d’arte. Ma c’è la concorrenza di questi club da battere. I dettagli Leggi anche: Maldini Atalanta, addio a gennaio? Due club di Serie A hanno messo nel mirino il figlio d’arte. La posizione della Dea Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maldini Juve la suggestione può diventare realtà! Il figlio d’arte scala posizioni | gli aggiornamenti e la lista completa di Comolli; Daniel Maldini Juve i bianconeri lo valutano come vice-Yildiz | il figlio d’arte può arrivare ad una condizione Ecco quale; Maldini Juve i bianconeri restano una possibilità per il figlio d’arte Ma c’è la concorrenza di questi club da battere I dettagli; Maldini Juve | la pista resta viva e un altro club italiano interessato sembra fuori dalla corsa al figlio d’arte. Maldini alla Juve, effetto papà e cosa c'è di vero. Quegli elogi di Spalletti... - Il figlio di Paolo, che all'Atalanta non sta trovando grande spazio, è tra i nomi in lista per il mercato bianconero di gennaio ... tuttosport.com

Juve, Maldini idea low cost: operazione fattibile solo in prestito - Daniel Maldini, trequartista classe 2001 dell'Atalanta e della nostra nazionale, starebbe conquistando posizioni nella lista delle preferenze della Juventus per un rinforzo low cost nella ... tuttojuve.com

Juventus, Daniel Maldini prima alternativa a Chiesa per l’attacco - In cima alla lista dei desideri bianconeri c’è sempre Federico Chiesa, per cui si sogna un ritorno a Torino. calcioatalanta.it

La Juventus cerca un vice Yildiz sul mercato invernale. In alternativa al possibile ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool, avanza la candidatura di un altro italiano: Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta e richiesto pure da Lazio e Fiorentina. Quando era ct facebook

#OTTOLINI BRACCIO #MERCATO JUVE IN LIGA E NON SOLO, #MALDINI SI ALLONTANA, #SCOUTING #MOMBLANO #GJUST ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/dD6zDTTYo… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.