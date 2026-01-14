Maldini Juve il figlio d’arte resta nel mirino dei bianconeri | il punto della situazione e la concorrenza

Maldini, figlio d’arte e talento dell’Atalanta, rimane in orbita Juventus. La società bianconera continua a monitorare la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato. La concorrenza di altri club è presente, ma la Juventus mantiene interesse nel giovane calciatore, considerandolo un possibile investimento futuro. Di seguito, un aggiornamento sulla situazione e sulle dinamiche di mercato che coinvolgono Maldini e la squadra torinese.

Maldini Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta al giocatore dell’Atalanta. Restano da capire le eventuali mosse della Lazio. Il mercato invernale sta entrando nella sua fase più calda e uno dei nomi che sta infiammando le rotative è quello di Daniel Maldini. Il talento dell’Atalanta, figlio d’arte ma ormai calciatore dalla personalità definita, è al centro di un complesso intreccio di trasferimenti che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Le ultime dinamiche interne al club bergamasco suggeriscono una partenza imminente: con l’arrivo di Giacomo Raspadori gli spazi per lui si restringeranno ancor di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

