Day Zero | ospite Federica Valenti

Il Day Zero sta per ospitare Federica Valenti, doppiatrice molto conosciuta in Italia. La giornata si svolgerà sabato 12 aprile e vedrà la presenza dell’artista, famosa per aver dato voce a Tony Tony Chopper nella serie di One Piece. L’evento si rivolge agli appassionati di animazione giapponese e offre l’opportunità di incontrare la doppiatrice.

Il Day Zero si prepara ad accogliere una delle voci più amate dell'animazione giapponese in Italia. Sabato 12 aprile sarà infatti ospite dell'evento la doppiatrice Federica Valenti, nota al grande pubblico per essere la voce italiana di Tony Tony Chopper nella celebre saga di One Piece. La sua carriera nel mondo del doppiaggio è estremamente vasta e comprende decine di serie animate e film di successo. Tra i ruoli più noti figurano Hinata Hyuga nei film legati alla saga di Naruto Shippuden, Rainbow Dash nella serie My Little Pony: Friendship Is Magic, Ai Haibara nei film di Detective Conan e Shizuka Minamoto nei film di Doraemon.