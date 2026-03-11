Day Zero | Federica Valenti porta One Piece a Messina

Sabato 12 aprile a Messina si terrà il Day Zero, un evento che vedrà la presenza della doppiatrice Federica Valenti, nota per aver dato la voce italiana al personaggio Tony Tony Chopper della saga One Piece. L'appuntamento si svolgerà nella città siciliana, attirando fan e appassionati della serie animata. La doppiatrice sarà presente per incontri e attività legate alla sua esperienza nel mondo del doppiaggio.

Il Day Zero di Messina accoglierà sabato 12 aprile la doppiatrice Federica Valenti, nota voce italiana del personaggio Tony Tony Chopper della saga One Piece. L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare l’artista, partecipare a sessioni di autografi e scoprire retroscena sul mondo dell’animazione giapponese. Questa presenza segna un momento di valorizzazione culturale per la regione, trasformando un appuntamento locale in una vetrina nazionale per il settore creativo. Un ponte tra animazione e territorio calabrese. La scelta di ospitare una figura così riconosciuta come Federica Valenti non è casuale, ma risponde alla necessità di collegare le tradizioni locali con i flussi culturali globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

