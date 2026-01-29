Alborosie super ospite del Reggae Day a Sherwood Festival 2026
Questa estate, il Reggae Day torna al Sherwood Festival per la sua decima edizione. Sabato 4 luglio, il Park Nord dello Stadio Euganeo si riempirà di musica con l’arrivo di Alborosie. Il cantante italiano, noto a livello internazionale, si esibirà in un live che promette di essere tra i momenti più attesi della giornata. La festa si preannuncia grande, con migliaia di persone pronte a godersi un pomeriggio di ritmo e buona musica.
Il Reggae Day torna per la decima edizione a Sherwood Festival e lo fa con un ospite d’eccezione. Sabato 4 luglio 2026, il Park Nord dello Stadio Euganeo accoglierà Alborosie, una delle voci più riconosciute e amate della scena reggae mondiale, per una giornata speciale all’insegna della musica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Sherwood Festival
Sanremo 2026, Max Pezzali è il primo super ospite del Festival
Sanremo 2026 si arricchisce del primo grande ospite: Max Pezzali.
Mannarino, al via dallo Sherwood Festival di Padova tour estate 2026
Bob Marley Day - The Right Stuff feat.Oumy #Concerto Tributo al King della reggae music Bob Marley in occasione del suo compleanno. In concerto The Right Stuff insieme a Oumy inna rub a dub soul style. Ci vediamo venerdì 6 febbraio alle 22 alla Grooveri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.