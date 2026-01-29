Alborosie super ospite del Reggae Day a Sherwood Festival 2026

Questa estate, il Reggae Day torna al Sherwood Festival per la sua decima edizione. Sabato 4 luglio, il Park Nord dello Stadio Euganeo si riempirà di musica con l’arrivo di Alborosie. Il cantante italiano, noto a livello internazionale, si esibirà in un live che promette di essere tra i momenti più attesi della giornata. La festa si preannuncia grande, con migliaia di persone pronte a godersi un pomeriggio di ritmo e buona musica.

