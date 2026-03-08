Sneijder | Stankovic figlio più forte del padre Ho perso peso con un reality e ora gioco di nuovo

Wesley Sneijder ha recentemente ripreso a giocare in quarta divisione olandese dopo aver perso peso partecipando a un reality. Ha affermato che Stankovic, suo collega, è più forte del padre e ha commentato che ci vorrà tempo per apprezzare il lavoro di Chivu, che ha preso in carico una squadra delusa. Sneijder ha anche sottolineato il suo ritorno al calcio attivo e il percorso di trasformazione personale.

Questo OSM'75-Focus '07, quarta serie olandese, non incatena alla sedia come il derby di Milano, ma deve aver lasciato addosso a Wesley Sneijder almeno una parte dei vecchi brividi: il ritorno in campo ieri a 7 anni e mezzo dal ritiro, anche se in un match amatoriale, è stato ricercato con la dedizione dei giorni migliori. L'ex interista, oggi 41enne, ha perso quasi 10 chili partecipando in patria (molto seriamente) a un reality pensato per la rimessa in forma di vecchi campioni. Non bastasse, è pronto a un altro esperimento tv: a fine marzo sarà nel cast di una "Isola dei Famosi" per ex calciatori. In una località tropicale lo aspettano per faticare altre vecchie leggende olandesi come i fratelli De Boer.