Dejan Stankovic | Mio figlio? Più forte di me ma non sono sorpreso | a 3 anni dissi…

Dejan Stankovic parla con orgoglio del figlio Aleksandar, che sta attirando l’attenzione nel calcio europeo. Il padre rivela di non essere sorpreso dal talento del ragazzo, anche perché già a tre anni aveva previsto che avrebbe fatto strada. Le sue prestazioni con il Bruges hanno confermato le aspettative, e ora tutti gli occhi sono puntati su di lui come uno dei giovani da seguire nel calcio internazionale.

Dejan Stankovic. L’Europa del calcio guarda con crescente attenzione ad Aleksandar Stankovic. Le prestazioni offerte con la maglia del Bruges hanno acceso i riflettori sul giovane centrocampista, ormai considerato pronto per un salto ulteriore nella sua carriera. Tecnica, personalità e continuità stanno facendo la differenza, tanto da alimentare inevitabili voci di mercato. A parlare del suo futuro è stato il padre Dejan. L’ex centrocampista nerazzurro non ha nascosto l’orgoglio: “ È giusto che se ne parli perché, come ho già detto dopo due partite a Bruges, cosa potrei consigliargli io, se alla sua età forse è già un giocatore migliore di quanto lo fossi io allora? Il tempo dirà tutto, ma la cosa più importante è la continuità “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

