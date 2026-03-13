Davide Tabarelli Nomisma | Ecco perché in Iran i mercati energetici scommettono su una guerra breve – L’intervista

In un’intervista, Davide Tabarelli di Nomisma spiega che l’Iran ha deciso di bloccare una delle rotte marittime più importanti per il commercio internazionale, in risposta all’attacco di Stati Uniti e Israele. La mossa mira a scoraggiare eventuali ulteriori azioni militari contro il paese. La decisione riguarda una via navigabile strategica per il traffico marittimo globale.

Messo con le spalle al muro dall’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, l’ Iran ha trovato soprattutto un modo per scoraggiare i suoi nemici da ulteriori attacchi: bloccare una delle vie navigabili più indispensabili per il commercio marittimo. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha fatto aumentare i prezzi del petrolio e generato panico sui mercati. Eppure, se si guarda ai numeri, la situazione è meno critica di altre crisi passate. Nel 2022, anno dell’invasione dell’Ucraina, il greggio toccò i 120 dollari al barile, mentre oggi si aggira intorno ai 100. I rischi ci sono eccome, ma secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ci sono buone ragioni per credere che la situazione non durerà ancora a lungo. 🔗 Leggi su Open.online

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