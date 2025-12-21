18 anni fa Tim Burton e Johnny Depp rompevano le regole con il loro ultimo grande film

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tim Burton e Johnny Depp formano una delle coppie più iconiche del cinema fantasy e gotico, anche se non tutte le loro collaborazioni hanno ottenuto lo stesso successo. Il loro ultimo grande trionfo sul grande schermo risale però a 18 anni fa. Nel corso della loro carriera, Tim Burton e Johnny Depp hanno lavorato insieme in otto lungometraggi, a partire da Edward mani di forbice (1990), che ha segnato l’inizio di un sodalizio artistico destinato a lasciare il segno. Film come Edward mani di forbice, Ed Wood, Sleepy Hollow e il film d’animazione in stop-motion La sposa cadavere sono stati accolti con entusiasmo da pubblico e critica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

18 anni fa tim burton e johnny depp rompevano le regole con il loro ultimo grande film

© Nerdpool.it - 18 anni fa Tim Burton e Johnny Depp rompevano le regole con il loro ultimo grande film

Leggi anche: Johnny Depp: “Mia figlia stava molto male, Tim Burton fermò le riprese del film e venne in ospedale”

Leggi anche: Tim Burton voleva un Willy Wonka diverso, ma la Warner Bros. favorì Johnny Depp

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A$AP Rocky svela l'opera d'arte disegnata da Tim Burton per il nuovo album Don't Be Dump; Dopo 27 anni arriva la Cassazione: Tim riavrà un miliardo dallo Stato; Tim, Poste sale al 27,3% ma niente Opa. Dopo 10 anni addio a Vivendi; Contenzioso sul canone, “la Cassazione a favore di Tim: lo Stato dovrà restituire oltre 1….

Garlasco: 18 anni fa il delitto di Chiara Poggi: scoperto a chi appartiene il Dna di Ignoto 3. Il punto sulle indagini - A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua ... notizie.tiscali.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.