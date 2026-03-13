Dan Ghenacia | Mølto club

Venerdì 13 marzo 2026 a Downtown Milano si terrà un evento musicale con Dan Ghenacia, figura nota nel panorama dell’elettronica. L’artista francese, considerato un punto di riferimento dell’underground parigino, sarà sul palco per un dj set che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza multisensoriale. La serata si svolgerà all’interno del club Mølto.

Venerdì 13 marzo 2026, un’icona dell’elettronica guida Downtown Milano verso territori inesplorati: Dan Ghenacia porta con sé l’eredità del miglior underground parigino per proiettarlo in un’esperienza multisensoriale che sposta il groove dal corpo alla mente.Il sesto episodio di Mølto Club non ospita un semplice set, ma una narrazione che dissolve i confini tra dancefloor e introspezione, trascinando il pubblico in un rituale di ascesa psichica.Dan Ghenacia è un artista parigino che, dopo aver scritto la storia dell'elettronica come DJ e producer con le label Freak N'Chic e Apollonia, ha sviluppato un approccio multidisciplinare che trova espressione in installazioni monumentali, dove il suono viene spogliato della sua funzione ludica per calare lo spettatore in un profondo viaggio psichico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

