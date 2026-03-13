Dall’Europa all’America come clandestina | l’incredibile viaggio della volpe che ha attraversato l’oceano in nave

Una volpe rossa ha nascosto su una nave cargo nel porto di Southampton, in Inghilterra, e ha attraversato l’Oceano Atlantico fino a New York, dove si trova ora sotto le cure dello zoo del Bronx. L’animale è stato individuato durante le operazioni di sbarco e trasferito in un centro di recupero. La sua presenza ha attirato l’attenzione di operatori e visitatori.

Una volpe rossa che si era intrufolata di nascosto su una nave cargo nel porto di Southampton, in Inghilterra, ha attraversato migliaia di miglia dell’Oceano Atlantico ed è ora sotto le cure dello zoo del Bronx a New York. L’incredibile viaggio clandestino dell’animale si è concluso con un lieto fine che ha sorpreso gli stessi operatori portuali e gli esperti di fauna selvatica. Lo zoo ha comunicato mercoledì che la volpe, un maschio di due anni del peso di circa 5 chilogrammi, si trova attualmente presso il Centro di Salute Animale, dove è assistita da squadre veterinarie specializzate. L’animale è stato scoperto tra il carico della nave dai funzionari statunitensi presso il Porto di New York e New Jersey, e trasportato allo zoo del Bronx il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dall’Europa all’America come clandestina: l’incredibile viaggio della volpe che ha attraversato l’oceano in nave Articoli correlati Leggi anche: Ha attraversato l’Oceano Atlantico con una barca a remi: l’ultima impresa di Lorenzo Barone Leggi anche: In barca a remi contro l’oceano, Lorenzo Barone compie l’impresa: attraversato l’Atlantico Contenuti utili per approfondire Dall'Europa all'America come... Discussioni sull' argomento Riarmo globale, import in Europa +210% rispetto al 2016-2020. Quasi la metà dagli Usa; Tre dilemmi strategici che l'Europa deve affrontare nei negoziati in corso tra Stati Uniti, Russia e Ucraina; Tre priorità per un’Europa più sovrana; Anni d’oro delle armi in Europa, ma incassano gli Usa. Perché i grandi capitali fuggono dall’America: troppa incertezza negli Usa, l’Europa calamita gli investimentiA gennaio i fondi ed Etf nel Vecchio Continente sono saliti di 42,16 miliardi di euro. Premiati anche i mercati emergenti. «Troppa instabilità nel tech, si cerca più sicurezza nella old economy europe ... msn.com Centri in Albania senza pace: i giudici li bloccano ancora. L'ostacolo arriva dall'Europa https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/giudici-ferman-cpr-gjader-albania/ - facebook.com facebook Finalmente si abbasseranno i prezzi energetici, arriva una revisione dall'Europa sul termoelettrico Energia: l’Europa apre alla proposta italiana di riforma degli Ets x.com