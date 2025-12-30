Cormano buoni da 100 euro per fare la spesa
A Cormano, 70 famiglie in difficoltà economica riceveranno voucher del valore di 100 euro per la spesa nei supermercati locali. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie più vulnerabili, offrendo un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. I buoni saranno distribuiti attraverso un programma di supporto, contribuendo a garantire un maggiore comfort in un periodo di sfide economiche.
Un voucher da 100 euro a 70 famiglie in difficoltà economica per fare la spesa nei supermercati di Cormano. In questo periodo natalizio, il Distretto Urbano del Commercio di Cormano, con l’amministrazione comunale locale, ha messo a disposizione la somma complessiva di 7mila euro, che sono stati convertiti in “Buoni spesa” per i nuclei familiari . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
