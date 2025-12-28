Mille euro di spesa per le famiglie bisognose | il regalo di Natale di un benefattore anonimo

Un benefattore anonimo ha donato mille euro al Conad di Pesaro, destinandoli a spese sospese. In collaborazione con la Caritas, questa iniziativa ha permesso alle famiglie in difficoltà di ricevere un sostegno durante il periodo natalizio. Un gesto di solidarietà che ha contribuito a portare un aiuto concreto a chi ne aveva più bisogno, senza clamore o pubblicità.

Un uomo ha donato mille euro al Conad di Pesaro per una spesa sospesa. Con la Caritas, il titolare ha aiutato le famiglie bisognose a Natale.

