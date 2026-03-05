Gestione degli appalti al via l’Indagine RUP 2026 | questionario online fino al 16 marzo
Dal 2 marzo è attiva l’Indagine RUP 2026, un questionario online rivolto ai Responsabili Unici del Progetto. L’obiettivo è raccogliere dati riguardanti la gestione degli appalti, delle concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture, oltre a monitorare l’attuazione degli interventi. La partecipazione è aperta fino al 16 marzo.
È partita il 2 marzo l’Indagine RUP 2026, iniziativa rivolta ai Responsabili Unici del Progetto (RUP) con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture, nonché sull’attuazione degli interventi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Vita quotidiana a Verona: c'è tempo fino al 15 marzo per rispondere al questionario del ComuneCome viviamo la città giorno per giorno? I servizi rispondono ai nostri bisogni? La mobilità, il lavoro, i tempi di cura e le opportunità sono...
Educazione finanziaria, Global Money Week 2026 dal 16 al 22 marzo: candidature aperte fino al 25 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione...
Aggiornamenti e notizie su Gestione degli appalti al via....
Temi più discussi: Gestione appalti, al via l’indagine Rup 2026. Questionario online fino al 16 marzo 2026; Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; Presentazione corso - La gestione degli Appalti e la promozione dell'Integrità pubblica; Indagine RUP 2026: al via il questionario sulla gestione degli appalti.
BIM e appalti pubblici: le Linee Guida MIT per stazioni appaltanti ed enti concedentiIl MIT ha pubblicato le Linee Guida per la gestione informativa digitale con indicazioni organizzative e operative per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. ediltecnico.it
Digitalizzazione appalti: nuove linee guida BIM operativeIl ministero pubblica le linee guida per la gestione informativa digitale negli appalti pubblici: obbligo BIM, regole transitorie e impatti per stazioni appaltanti e imprese. fiscoetasse.com
Interrogazione in consiglio sulla gestione sociale e abitativa del cittadino arrestato a Cascina Colombara. - facebook.com facebook
Scornajenchi, 'Snam rafforzerà le infrastrutture strategiche'. Gestione proattiva delle partecipate, leva su innovazione e sostenibilità #ANSA x.com