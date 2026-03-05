Gestione degli appalti al via l’Indagine RUP 2026 | questionario online fino al 16 marzo

Dal 2 marzo è attiva l’Indagine RUP 2026, un questionario online rivolto ai Responsabili Unici del Progetto. L’obiettivo è raccogliere dati riguardanti la gestione degli appalti, delle concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture, oltre a monitorare l’attuazione degli interventi. La partecipazione è aperta fino al 16 marzo.