dalla korac alla fiba europe cup sfide epiche riavvolgiamo il film

Dalla Korac alla Fiba Europe Cup, si ripercorrono le sfide più intense. La Gara 1 dei quarti di Fiba Europe Cup, giocata 48 ore fa, ha visto la Una Hotels perdere di misura. Questa partita è stata la trentesima sfida in campo europeo per il team biancorosso. La partita si è conclusa con un risultato stretto, segnando un momento importante nel percorso della squadra.

La rocambolesca Gara 1 dei quarti di Fiba Europe Cup, persa di misura 48 ore fa dalla Una Hotels, è stata la sfida ad eliminazione diretta numero 30, in campo europeo, per il sodalizio biancorosso. Questo in otto edizioni di tornei continentali a cui la Pallacanestro Reggiana ha partecipato. Il bilancio complessivo, in attesa del match di ritorno con Murcia, è in perfetto equilibrio: 14 serie da dentrofuori disputate, 7 passaggi del turno per Reggio, altrettante eliminazioni. L'attuale contesa con gli iberici, che si definirà mercoledi prossimo, sposterà l'ago della bilancia. Due le notti magiche vissute dai tifosi biancorossi, in tema di serie vincenti.