Basket | Reggio Emilia cade in casa del Bosna Sarajevo ma è ai quarti di Fiba Europe Cup

La Pallacanestro Reggiana esce sconfitta dalla trasferta in Bosnia contro il Bosna Sarajevo, ma riesce comunque a qualificarsi per i quarti di finale di Fiba Europe Cup. La partita si è conclusa con una sconfitta in casa degli avversari, ma i reggiani hanno mantenuto il passo e conquistato il passaggio del turno.

Si è conclusa la seconda fase di Europe Cup per la Pallacanestro Reggiana, che chiudeva la seconda fase continentale ospite dei bosniaci del Bosna Sarajevo. Un match tra due formazioni che arrivavano all'appuntamento già certe della qualificazione ai quarti di finale, ma che si giocavano il primo posto in classifica, fondamentale per avere un percorso meno ostico nei playoff. Ecco come è andata. Avvio di match all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari e non trovano mai il break per allungare. Così dopo una prima metà di quarto quasi in perfetta parità, ecco che il primo strappo arriva dai padroni di casa, che con un parziale di 7-0 allungano sul +5, primo vantaggio oltre il possesso nel match.

