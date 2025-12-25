Camorra l' arresto del latitante Antonio Aloia | non era tornato in carcere dopo un permesso premio

Alle prime luci dell'alba i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce da agosto 2024 quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio dove era detenuto per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Camorra, arrestato Antonio Aloia: era latitante da 16 mesi - Si nascondeva in un appartamento di Gricignano d'Aversa e quando i carabinieri hanno fatto irruzione, stava dormendo. rainews.it

Camorra, l'arresto del latitante Antonio Aloia: non era tornato in carcere dopo un permesso premio - (LaPresse) Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA partenopea ... stream24.ilsole24ore.com

