Tradito dalla nostalgia delle feste arrestato un latitante Era in fuga dall’Italia fin dal 2017
Dopo sei anni di latitanza, Roberto Nuccio, 48enne di Tiggiano, è stato arrestato. Ricercato dal 2017, l’uomo si era nascosto per evitare le conseguenze della giustizia italiana. L’arresto rappresenta la conclusione di un lungo percorso di ricerca, portando alla riabilitazione della legalità e alla riacquisizione della serenità per la comunità locale.
TIGGIANO – Finisce dopo sei anni la fuga di Roberto Nuccio, 48enne di Tiggiano, resosi irreperibile dal 2017 per sottrarsi alla giustizia italiana. L’uomo è stato arrestato nella mattinata di ieri dai carabinieri, che hanno sfruttato proprio il periodo delle festività natalizie per chiudere il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito Luigi Morcaldi arrestato dalla Polizia locale: era al parco Nord, tradito dallo smartphone
Leggi anche: Latitante dal 2017 torna a casa a Natale, 57enne arrestato nel Leccese
Oggi siamo tornati a Colle San Mauro. Non per rituale, non per nostalgia, ma per dovere politico e storico. Abbiamo preso parte alla commemorazione promossa dal Comitato Battaglia di Colle San Mauro, nel luogo dove, nel 1945, i giovani dell’EVIS scelser - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.