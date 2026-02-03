Dormire con i rumori rilassanti? Possono peggiorare la qualità del sonno

Dormire con i rumori rilassanti potrebbe non essere così benefico come si pensa. Uno studio recente ha dimostrato che, invece di favorire il sonno, certi suoni come pioggia, onde o vento possono peggiorare la qualità del riposo. Molti li usano per calmarsi, ma in alcuni casi rischiano di disturbare il ciclo notturno. È meglio fare attenzione e capire cosa funziona davvero per migliorare il sonno.

Il suono della pioggia che cade delicatamente, le onde che si infrangono sulla battigia, il vento che muove le foglie degli alberi. Da tempo sempre più persone scelgono di addormentarsi ascoltando lunghe playlist di suoni "gentili", considerate rilassanti e utili per favorire il riposo notturno. Questa abitudine, diventata molto diffusa soprattutto grazie alle piattaforme di streaming, è ora al centro di una nuova ricerca che invita alla cautela. Uno studio condotto dai ricercatori della University of Pennsylvania Perelman School of Medicine di Philadelphia, pubblicato sulla rivista scientifica Sleep, suggerisce infatti che questo tipo di suono, noto come rumore rosa, potrebbe avere effetti negativi sulla qualità del sonno, in particolare riducendo la fase di sonno REM e incidendo soprattutto sui più piccoli.

