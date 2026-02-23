Bossa nova e funk | trio incanta a Cesenatico con brani unici

Il trio di Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo ha animato il Noi Lounge Music Club di Cesenatico con un mix coinvolgente di bossa nova e funk. La band ha eseguito pezzi originali, attirando un pubblico numeroso e attento. La serata ha mostrato come le influenze musicali diverse possano creare un’atmosfera unica. I musicisti hanno condiviso con il pubblico momenti di grande energia e spontaneità. Altre serate sono già in programma.

Il Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trio porta la magia della bossa nova e del funk al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Mercoledì 25 febbraio, a partire dalle 21, il pubblico potrà godere di uno spettacolo intimo e coinvolgente che spazia dal jazz al blues, reinterpretando brani di artisti leggendari come George Benson e Stevie Wonder. Il trio proporrà anche brani originali, offrendo un’esperienza musicale unica. Per informazioni e prenotazioni, il numero da contattare è il 328 77 23 203. La serata promette di essere un viaggio musicale attraverso generi diversi, con un approccio personale che mescola tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Serata di bossa nova e funk con il nuovo live del Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trioGigi Cifarelli e Chicco Capiozzo Trio portano sul palco un mix di bossa nova e funk, attirando un pubblico appassionato.

Dal jazz al blues fino alla bossa nova, il quartetto di Nico Gori protagonista del concerto 'Blue Roar'Venerdì 12 a Vigarano Mainarda, lo Spirito ospita il concerto 'Blue Roar' all’interno della rassegna 'Tutte le direzioni in Fall & Wintertime'.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Style Council, esplorazioni mod; Tra me e il mio colonizzatore; Celebrate Brasil!, con il Brazil Groove Syndicate in concerto; Maria Bethânia: In Brasile le donne sono sempre state avanti.

Sabato 21 Febbraio Tornano da noi gli AGUAClara. Bossa Nova Quartet NON MANCARE!! - facebook.com facebook