Dal 4 maggio 2026, il 71% degli autovelox in Italia potrebbe perdere validità per l’applicazione delle sanzioni legate all’eccesso di velocità. La data segna un cambiamento importante nel sistema di controllo della velocità sulle strade, con un alto numero di apparecchiature che potrebbero non essere più considerate ufficialmente operative. La situazione riguarda dispositivi installati in diverse regioni del paese.

Il 4 maggio 2026 segnerà una svolta decisiva per la validità delle sanzioni per eccesso di velocità in Italia. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha definito le nuove regole che separano i dispositivi approvati dopo il 2017 da quelli precedenti. Secondo i dati ufficiali del Ministero, solo il 29% degli autovelox attualmente installati risulterà pienamente conforme ai nuovi standard tecnici richiesti dal decreto. Questa percentuale critica indica che la stragrande maggioranza dei controlli attuali rischia di non reggere al vaglio giuridico se non vengono aggiornati entro la scadenza fissata. La linea temporale della regolarizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal 4 maggio 2026: il 71% degli autovelox rischia di essere

