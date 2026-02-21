Forbidden Fruit anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026 | Leyla rischia di essere scoperta da Kaya

Leyla si trova in pericolo perché Kaya Ekinci scopre la sua bugia e decide di aiutarla a recuperare gli studi. La ragazza ha nascosto la sua vera identità, ma ora questa bugia potrebbe essere scoperta da Kaya, che le organizza un incontro con un professore. La situazione si complica quando Leyla si rende conto che potrebbe essere smascherata in qualsiasi momento. La vicenda si sviluppa tra tensioni e rischi concreti.

© Fox Tv Grosso rischio per la giovane Leyla nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. All'oscuro del fatto che sta mentendo sulla sua vera identità, Kaya Ekinci decide infatti di aiutare la ragazza a riprendere gli studi e le procura un incontro con un professore universitario. A quel punto, Leyla deve ingegnarsi per evitare che Kaya scopra tutte le sue bugie. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.25. E' possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026.