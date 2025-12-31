Capodanno nei quartieri Verona festeggia insieme agli over 65 | attesi 750 partecipanti presente anche il sindaco

Da veronasera.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona si prepara a celebrare il Capodanno con un evento diffuso nei quartieri, rivolto principalmente alla popolazione over 65. Sono previsti circa 750 partecipanti e sarà presente anche il sindaco. Questa iniziativa mira a offrire un momento di condivisione e convivialità per gli anziani della città, rafforzando il senso di comunità e di vicinanza tra i cittadini.

Verona è pronta per salutare l’arrivo del nuovo anno con un Capodanno diffuso nei quartieri, pensato in particolare per la popolazione over 65 e ormai diventato un appuntamento atteso e consolidato nel calendario cittadino. Anche il 31 dicembre 2025 il Comune di Verona, insieme a numerose. 🔗 Leggi su Veronasera.it

capodanno nei quartieri verona festeggia insieme agli over 65 attesi 750 partecipanti presente anche il sindaco

© Veronasera.it - Capodanno nei quartieri, Verona festeggia insieme agli over 65: attesi 750 partecipanti, presente anche il sindaco

Leggi anche: A Verona torna il "Capodanno nei quartieri"

Leggi anche: Verona si veste da Babbo Natale, attesi cinquemila partecipanti: sport, festa e solidarietà per l'Adigeo Christmas Run

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capodanno sotto casa: Verona brinda nei quartieri con nove feste dedicate agli over 65; Capodanno “over”, a Verona si festeggia vicino a casa e con il sindaco; Capodanno 'over', a Verona si festeggia con il sindaco; IL CAPODANNO DI VERONA.

capodanno quartieri verona festeggiaCapodanno “over”, a Verona si festeggia vicino a casa e con il sindaco - Il Comune di Verona rinnova la tradizione del Capodanno nei quartieri per gli over 65 con il "passaggio" del sindaco Damiano Tommasi ... veronaoggi.it

Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per “over” - Verona festeggia San Silvestro nelle circoscrizioni cittadine, con il “Capodanno nei Quartieri”: 9 eventi dedicati agli over 65 ... veronaoggi.it

A Verona torna il "Capodanno nei quartieri" - Torna a Verona il “Capodanno nei quartieri”, un’iniziativa che continua a riscuotere successo e che quest’anno offrirà a oltre 750 veronesi over 65 la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo ann ... veronasera.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.