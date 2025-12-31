Capodanno nei quartieri Verona festeggia insieme agli over 65 | attesi 750 partecipanti presente anche il sindaco

Verona si prepara a celebrare il Capodanno con un evento diffuso nei quartieri, rivolto principalmente alla popolazione over 65. Sono previsti circa 750 partecipanti e sarà presente anche il sindaco. Questa iniziativa mira a offrire un momento di condivisione e convivialità per gli anziani della città, rafforzando il senso di comunità e di vicinanza tra i cittadini.

Verona è pronta per salutare l’arrivo del nuovo anno con un Capodanno diffuso nei quartieri, pensato in particolare per la popolazione over 65 e ormai diventato un appuntamento atteso e consolidato nel calendario cittadino. Anche il 31 dicembre 2025 il Comune di Verona, insieme a numerose. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Capodanno nei quartieri, Verona festeggia insieme agli over 65: attesi 750 partecipanti, presente anche il sindaco Leggi anche: A Verona torna il "Capodanno nei quartieri" Leggi anche: Verona si veste da Babbo Natale, attesi cinquemila partecipanti: sport, festa e solidarietà per l'Adigeo Christmas Run La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno sotto casa: Verona brinda nei quartieri con nove feste dedicate agli over 65; Capodanno “over”, a Verona si festeggia vicino a casa e con il sindaco; Capodanno 'over', a Verona si festeggia con il sindaco; IL CAPODANNO DI VERONA. Capodanno “over”, a Verona si festeggia vicino a casa e con il sindaco - Il Comune di Verona rinnova la tradizione del Capodanno nei quartieri per gli over 65 con il "passaggio" del sindaco Damiano Tommasi ... veronaoggi.it

Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per “over” - Verona festeggia San Silvestro nelle circoscrizioni cittadine, con il “Capodanno nei Quartieri”: 9 eventi dedicati agli over 65 ... veronaoggi.it

A Verona torna il "Capodanno nei quartieri" - Torna a Verona il “Capodanno nei quartieri”, un’iniziativa che continua a riscuotere successo e che quest’anno offrirà a oltre 750 veronesi over 65 la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo ann ... veronasera.it

In vista del Capodanno, il piano disegnato dalla Questura di Roma per la sicurezza capitolina prende il via dalle periferie, per estendersi fino al centro storico. È in questo quadro che, nelle ultime ore, nei quartieri Prenestino, Fidene ed Aurelio, gli agenti dei ris - facebook.com facebook

New Orleans, Guardia Nazionale schierata per il Capodanno nel quartiere francese x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.