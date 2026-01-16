Vincenzo De Luca parla già da sindaco di Salerno | Reparti speciali contro i maranza la ricreazione è finita

Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno, annuncia l’implementazione di reparti speciali e misure di sicurezza rafforzate per contrastare i comportamenti dei cosiddetti “maranza”. La sua proposta prevede l’aumento di telecamere e forze dell’ordine sul territorio, segnando l’avvio della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Un intervento che mira a garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nella città.

Salerno, De Luca pronto a scendere in campo - Nel giorno in cui Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno, l'ex governatore campano Vincenzo De Luca tiene sulla sua pagina Facebook la consueta ...

Salerno, il sindaco Napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di Vincenzo De Luca - A Salerno la tavola è apparecchiata per il ritorno di Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli ha già buttato gli spaghetti.

