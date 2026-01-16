Vincenzo De Luca parla già da sindaco di Salerno | Reparti speciali contro i maranza la ricreazione è finita
Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno, annuncia l’implementazione di reparti speciali e misure di sicurezza rafforzate per contrastare i comportamenti dei cosiddetti “maranza”. La sua proposta prevede l’aumento di telecamere e forze dell’ordine sul territorio, segnando l’avvio della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Un intervento che mira a garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nella città.
De Luca in diretta social: La sicurezza è un bisogno umano fondamentale; De Luca prepara il ritorno a sindaco di Salerno; Caso Mara Favro, l’indagato Luca Milione in tribunale a Torino: “Chiedo l’oblio, basta chiamarmi orco”; Eav, De Gregorio: “Nessun ultimatum, aspetto di parlare con Fico. Il problema non sono io”.
Vincenzo De Luca parla già da sindaco di Salerno: “Reparti speciali contro i maranza, la ricreazione è finita” - Reparti speciali contro i reati dei maranza, più telecamere, più agenti: la campagna elettorale di Vincenzo De Luca a Salerno è già iniziata ... fanpage.it
Salerno, De Luca pronto a scendere in campo - Nel giorno in cui Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno, l'ex governatore campano Vincenzo De Luca tiene sulla sua pagina Facebook la consueta ... msn.com
Salerno, il sindaco Napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di Vincenzo De Luca - A Salerno la tavola è apparecchiata per il ritorno di Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli ha già buttato gli spaghetti. ilfattoquotidiano.it
