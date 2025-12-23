Nasce la prima Comunità energetica rinnovabile solidale del Comune di Piacenza

23 dic 2025

Nel pomeriggio di oggi, nella Sala Consiliare di Palazzo Mercanti, è stata ufficialmente costituita la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale (CERS) del Comune di Piacenza. Questo passo rappresenta un importante risultato per lo sviluppo di un sistema locale di produzione e condivisione di energia sostenibile, promuovendo una maggiore partecipazione cittadina e un approccio collaborativo alla transizione energetica.

È stata firmata questo pomeriggio, nella Sala Consiliare di Palazzo Mercanti, la costituzione della prima Comunità energetica rinnovabile solidale (CERS) del Comune di Piacenza: un passaggio di rilievo che segna l’avvio ufficiale di un nuovo modello locale di produzione e condivisione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

