Riapertura del pronto soccorso a Vico Equense | un passo importante per la salute della comunità

Questa sera a Vico Equense si è svolta una fiaccolata per chiedere la riapertura del pronto soccorso. Centinaia di cittadini hanno marciato lungo le strade del paese, chiedendo che il servizio venga ripristinato dopo la chiusura temporanea. La manifestazione è stata organizzata in poche settimane, ma ha già raccolto un forte sostegno tra residenti e operatori sanitari. La riapertura del pronto soccorso rappresenta un passo importante per garantire un’assistenza più rapida e vicina alle esigenze della comunità.

"> Vico Equense: Fiaccolata per la Riapertura del Pronto Soccorso. La Consigliera della Lega Michela Rostan lancia un appello importante: "L'unica soluzione per un ospedale al collasso". La situazione sanitaria a Vico Equense è diventata insostenibile, tanto che questa sera, alle ore 18:30, un corteo di cittadini intraprenderà una fiaccolata simbolica. La manifestazione partirà da piazzale Siani e terminerà davanti all'ospedale "De Luca e Rossano", con l'intento di rivendicare la riapertura del Pronto Soccorso, chiuso da ben cinque anni.

