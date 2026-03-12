A Sant' Angelo a Scala l' incontro promosso da Insieme per Avellino e l' Irpinia in vista del referendum sulla giustizia

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) L'associazione Insieme per Avellino e l'Irpinia organizza per venerdì 13 marzo 2026 alle 18,00 una tavola rotonda per approfondire il quesito referendario sulla riforma della giustizia presso la sede comunale di Sant'Angelo a Scala. Partecipano all'incontro il sindaco Carmine De Fazio, l'assessore alle politiche sociali e culturali Annalisa Zaccaria, l'avvocato Michela Matarazzo e il giudice Fabrizio Ciccone dell'Associazione Nazionale magistrale sede di Avellino, coordinati e moderati da Massimo Zaccaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Referendum, domani l’incontro promosso da FdI a Roma sulla giustizia giusta: “Riforma indispensabile”Promosso dal consigliere regionale del Lazio, Marika Rotondi (Fdi) e mirato a fornire un contributo di informazioni, opinioni, approfondimenti,...

FdI Avellino all’attacco per il referendum sulla giustizia: mobilitazione capillare in IrpiniaGazebo informativi, convegni e banchetti dal Coordinamento Provinciale in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Aggiornamenti e notizie su A Sant'Angelo a Scala l'incontro...

Discussioni sull' argomento Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità; Sparatoria in piazza a Monte Sant'Angelo: 44enne ferito al bacino da un colpo di pistola calibro 7.65 - FoggiaToday; Monte Sant’Angelo, sparatoria in pieno centro: ferito un 45enne; Sant’Angelo, famiglie ostaggio di un abusivo.

LA CORSA DI ALBERTO Evento benefico Corsa competitiva e camminata non competitiva Sant’Angelo Romano (RM) sabato 27 giugno 2026 ore 18:00 #solidarietà #corsa #running #santangeloromano #donation facebook

L’Università di Siena protagonista a Castel Sant’Angelo per la mostra “Cipro e Italia”, inaugurata dai Presidenti Mattarella e Christodoulidis. Nel comitato scientifico il nostro Prof. Luca Bombardieri, esperto dell'Età del Bronzo a Cipro. Info: shorturl.at/fCD x.com