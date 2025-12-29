Insieme per Avellino | il bilancio di un impegno silenzioso e costante in Irpinia

Insieme per Avellino ha riassunto, nel consueto appuntamento di fine anno, le attività svolte in Irpinia. L’associazione si distingue per un impegno silenzioso e costante, volto a sostenere il territorio e le sue comunità. Questo bilancio riflette la determinazione di un lavoro discreto ma efficace, volto a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della quotidianità locale.

Avellino – Ci sono territori che non alzano la voce, eppure resistono. L'Irpinia è uno di questi. Il bilancio tracciato dall'associazione Insieme per Avellino nel corso della conferenza di fine anno al Circolo della Stampa restituisce proprio questa immagine: una presenza costante, discreta, che.

L’arrivo del presidente D’Agostino, insieme alla moglie Antonella Gensale, e del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, alla prima del docufilm “Amarsi Ancora” - facebook.com facebook

